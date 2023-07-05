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Угроза ракет. Ряд областей Украины снова накрыла воздушная тревога

Фото: в ВСУ предупредили о ракетной опасности для востока и юга (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога в Украине второй раз за день накрывает южные и восточные области. Между тем, Воздушные силы предупреждают о вероятной угрозе пусков крылатых ракет врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Что известно об угрозе

По информации Воздушных сил, вероятны пуски оккупантами крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря.

"Восток, юг - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - отмечают военные.

По состоянию на 14:02, карта воздушных тревог выглядит так:

Ситуация по регионам

В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин призвал не игнорировать тревогу.

"Не игнорируйте воздушную тревогу! Пройдите в укрытие! Верим в ВСУ!" - написал он.

О вероятном авиационном обстреле Берислава и общины (Херсонская область) тем временем сообщил руководитель РВА Владимир Литвинов. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Херсоне.

Отбой ракетной опасности по областям

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога уже объявлялась из-за угрозы пусков с Ту-160

Напомним, что сегодня утром в восточных и южных регионах уже раздавался сигнал воздушной тревоги. Ее также объявляли из-за возможной угрозы пусков крылатых ракет россиянами со стратегического бомбардировщика Ту-160.

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