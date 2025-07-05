Угроза новой торговой войны: США шантажируют ЕС аграрными пошлинами

Соединенные Штаты угрожают ввести 17-процентные пошлины на экспорт аграрной продукции из стран Европейского Союза. В Брюсселе ищут баланс между уступками и симметрическим ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам трех знакомых с переговорами источников издания, президент США Дональд Трамп временно приостановил введение дополнительного "зеркального" тарифа в размере 10% на импорт из ЕС. Этот тариф должен был действовать дополнительно к базовому тарифу в 10% на импорт из большинства стран мира, введенному главой Белого дома 9 апреля.

Европейские чиновники до последнего надеялись, что переговоры с США позволят сохранить пошлины на уровне базовой ставки. Пока непонятно, будут ли новые 17% пошлины на продукты питания применяться в дополнение к другим ранее объявленным тарифам, или вместо них.

Трамп требует от Брюсселя предоставить американским компаниям широкие исключения из регулирования, а также сократить положительное сальдо торговли ЕС с США. Но еврочиновники отвергли такие предложения Вашингтона.

Исключения и требования Трампа

Основное внимание в переговорах сейчас сосредоточено на исключениях. Один из представителей ЕС сообщил, что Брюссель добивается освобождения от пошлин для отдельных товаров, в частности авиационных запчастей и спиртных напитков.

По его словам, стороны работают над проектом "договоренности в принципе" объемом пять страниц, но пока согласованная часть документа остается минимальной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 3 июля, заявила, что надеется в достижении принципиальной договоренности, которая позволит сторонам продолжить переговоры до заключения окончательного соглашения. Однако Вашингтон настаивает на заключении обязательных договоренностей до установленного Трампом крайнего срока 9 июля.

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович был проинформирован о намерении ввести 17% пошлины на агропродовольственную продукцию во время встреч в Вашингтоне в четверг. В пятницу об этом сообщили послам 27 государств-членов ЕС.

Издание отметило, что объем агропродовольственного экспорта ЕС в США, в частности вина, в прошлом году составил 48 млрд евро.

Шефчович неоднократно заявлял, что внесение изменений в регулирование ЕС для удовлетворения требований США является "красной линией". В то же время, ЕС находится на пути дерегуляции, в частности в части экологического законодательства.

Позиции стран разделились

В Financial Times отметили, что страны ЕС разделились между теми, кто готов согласиться на некоторое повышение пошлин в обмен на период предсказуемости, а также тех, кто выступает за зеркальный ответ для давления на США ради достижения компромисса.

Германия - крупнейшая и максимально зависимая от экспорта экономики ЕС страна. Канцлер Фридрих Мерц призывает Еврокомиссию, отвечающую за торговую политику, как можно быстрее заключить соглашение. Он стремится получить исключения из отраслевых тарифов Трампа в размере 25% на автомобили и 50% на сталь.

В то же время, по словам двух осведомленных источников, несколько послов во время заседания в пятницу, призвали к более жесткому ответу Брюсселя на действия Вашингтона.

"Зеркальные" тарифы

В контексте подготовки к возможному ответу на американские пошлины в отношении европейских товаров, страны ЕС уже одобрили введение с 14 июля зеркальных тарифов на импорт товаров из США на сумму 21 млрд евро.

Еврокомиссия также формирует дополнительный пакет мер на сумму 95 млрд евро, в который войдут авиационная продукция и продукты питания.

"Позиция ЕС с самого начала была четкой: мы выступаем за согласованное решение с США, и это остается нашим приоритетом... В то же время мы готовимся к возможности, что удовлетворительного соглашения достигнуто не будет", - отметил представитель Еврокомиссии.

Двое европейских дипломатов сообщили, что США очертили три сценария до 9 июля: