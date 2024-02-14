Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией, - CNN

Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Многие источники, знакомые с этой разведывательной информацией, охарактеризовали ее как "очень чувствительную", - говорится в сообщении.
Ранее Тернер направил своим коллегам в Конгрессе письмо, в котором говорилось о том, что насущным вопросом является иностранный военный потенциал, дестабилизирующий иностранный военный потенциал.
Один из источников, который видел разведданные, подтвердил, что на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал.
В письме уважаемым коллегам Тернер сообщил, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения, и говорит, что у членов есть время пересмотреть ее между средой и пятницей.
Тернер также призывает президента Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также рассказал о подобной информации, однако более широкий брифинг состоится завтра.
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
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