Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией, - CNN

"Многие источники, знакомые с этой разведывательной информацией, охарактеризовали ее как "очень чувствительную", - говорится в сообщении.

Ранее Тернер направил своим коллегам в Конгрессе письмо, в котором говорилось о том, что насущным вопросом является иностранный военный потенциал, дестабилизирующий иностранный военный потенциал.

Один из источников, который видел разведданные, подтвердил, что на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал.

Байден должен рассекретить информацию

В письме уважаемым коллегам Тернер сообщил, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения, и говорит, что у членов есть время пересмотреть ее между средой и пятницей.

Тернер также призывает президента Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также рассказал о подобной информации, однако более широкий брифинг состоится завтра.

Помощь Украине

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.