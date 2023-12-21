Угроза дронов. Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военный, по состоянию на 21:20 вражеские "Шахеды" держат курс на Кировоградскую область.

Карта тревог выглядит так:

Новая атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Последняя атака произошла сегодня, 21 декабря, ночью. Всего враг применил 35 беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 дрона оккупантов.

Также сегодня оккупанты ударили по Никополю. В результате этого в городе погибли двое мирных жителей.

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