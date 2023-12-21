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Угроза дронов. Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"

Украина, Четверг 21 декабря 2023 21:25
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Угроза дронов. Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" Фото иллюстративное (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков группы дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военный, по состоянию на 21:20 вражеские "Шахеды" держат курс на Кировоградскую область.

Карта тревог выглядит так:

Угроза дронов. Россияне снова атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;

Новая атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Последняя атака произошла сегодня, 21 декабря, ночью. Всего враг применил 35 беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 дрона оккупантов.

Также сегодня оккупанты ударили по Никополю. В результате этого в городе погибли двое мирных жителей.

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