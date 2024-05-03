Угроза для Часового Яра, трудный май и план наступления РФ: главное из интервью Скибицкого

Первоочередная задача РФ

Как прогнозирует представитель ГУР, Россия, прежде всего, идет по своему плану так называемого "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это задача, которая неизменна с 2022 года.

Он говорит, что оккупанты получили приказ "взять что-то" к помпезному празднованию Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, то к визиту диктатора Владимира Путина в Пекин неделю позже. Скорость и успех продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

"Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми", - говорит Скибицкий.

"Потеря Часового Яра - это только вопрос времени"

The Economist пишет, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для Украины предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

Скибицкий говорит, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили в феврале.

"Конечно, не сегодня завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - добавляет представитель ГУР.

Россия готовит наступление на Харьковскую и Сумскую области

Если смотреть шире, Скибицкий предполагает, что РФ готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей к северо-востоку. По его словам, время, когда это может произойти, зависит от прочности украинской обороны на Донбассе. Он предполагает, что основное наступление врага начнется "в конце мая или начале июня".

Скибицкий рассказал, что страна-агрессор имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, привлеченных в украинской операции, превышающей отметку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО, генералом Кристофером Каволи.

По словам украинского разведчика, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военных, но, вероятно, будет увеличена до 50 000-70 000. РФ также формирует "дивизию резервов" (т. е. от 15 000 до 20 000 лиц) в центральной части России, которую она может прибавить к основным силам. Впрочем, этого "недостаточно" для операции по захвату большого города, говорит генерал-майор. The Economist отмечает, что такого же мнения придерживаются западные военные. Впрочем, возможны менее масштабные операции.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти - возможно. Но операция по захвату Харькова или Сум - это совсем иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", - акцентирует Скибицкий.

"Трехслойный" план дестабилизации

Май будет ключевым месяцем, говорит генерал-майор, поскольку Россия применяет "трехслойный" план дестабилизации страны. Главный фактор - военный. Несмотря на задержку помощи от США, само оружие будет поступать на украинские позиции неделями. Разведчик отмечает, что вряд ли оно сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб, которыми ежедневно РФ атакует Украину.

Второй фактор - это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок условно истекает 20 мая. Скибицкий заявил, хотя Конституция четко разрешает его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже подчеркивают уязвимость президента.

Третьим фактором, по словам представителя ГУР, является непрерывная кампания России по международной изоляции Украины. Он говорит, что россияне "будут расшатывать ситуацию любым способом".

Мобилизация в Украине

С декабря ситуация немного улучшилась, но генерал-майор Скибицкий не хочет объявлять о прекращении чрезвычайной ситуации. Украинские чиновники обеспокоены тем, что следующая волна мобилизованных новобранцев приведет к немотивированным солдатам с плохим моральным духом, пишет издание. Единственным спасительным моментом, по словам генерала, является то, что Россия сталкивается с аналогичными проблемами. Ее армия неузнаваема среди профессионального корпуса, развязавшего войну. Но России еще предстоит бросить его в бой, растягивая и без того напряженную обороноспособность Украины.

О победе Украины и переговорах с РФ

Скибицкий считает, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя. Даже если бы она смогла оттеснить российские войска к границам - а это все более отдаленная перспектива - это не закончило бы войну. Такие войны могут закончиться только договорами, говорит он.

Разведчик отметил, что в настоящее время обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени РФ столкнется с серьезными "встречными ветрами".

Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров, считает генерал-майор. По его словам, обе стороны могут наконец столкнуться с нехваткой оружия, "но если ничего не изменится - у Украины оно закончится первым".

"Россия может взять страны Балтии за семь дней"

По мнению Скибицкого, самым неизвестным фактором войны является Европа, а если соседи Украины не найдут способа увеличить оборонное производство для помощи в борьбе с российской агрессией, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России.

Он уменьшает значение 5 статьи НАТО (если член НАТО подвергается вооруженному нападению, все остальные члены Альянса рассматривают это нападение как нападение на них всех и принимают меры, которые они считают необходимыми для оказания помощи нападавшему члену блока - ред.) и даже присутствия войск НАТО в странах, граничащих с Украиной. Эта статья, по его мнению, может оказаться малозначимой на практике.

"Россияне захватят Прибалтику за семь дней. Время реакции НАТО - десять дней", - утверждает Скибицкий.

При этом он отмечает, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны некогда страшных российских воздушно-десантных войск и морской пехоты по меньшей мере на десятилетие.

Теперь, по словам представителя ГУР, вопрос состоит в том, отблагодарит ли Европа за это, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны [...] зависит не только от нас", - подытожил Скибицкий.