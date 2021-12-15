"Змова антивакцинаторов". У Німеччині планували вбити прем'єра Саксонії

Відомство у кримінальних справах федеральної землі Саксонія проводить у Дрездені поліцейський рейд у зв'язку з планами вбивства прем'єр-міністра цієї федеральної землі Міхаеля Кречмера. Такі ідеї було озвучено в одному з Telegram-чатів групи антивакцинаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"Німецька поліція обшукала кілька місць у східній частині Саксонії в рамках розслідування того, що, за їхніми словами, було змовою активістів, які виступають проти вакцинації, з метою вбивства лідера Міхаеля Кречмера", - пише видання.

При цьому уточнюється, що обшуки в місті Дрезден були націлені на окремих членів угруповання, які за допомогою додатка Telegram обмінювалися повідомленнями. Зокрема, в месенджері вони обговорювали план вбивства прем'єра через обмеження, які ввела влада федеральної землі.