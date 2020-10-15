В Zagoriy Foundation оголосили переможців грантового конкурсу з благодійності

Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу для неприбуткових організацій, що пропонують інноваційні ідеї розвитку культури благодійності в Україні. Переможцями стали п’ять проектів.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Як зазначається на сайті, серед переможців - анімований серіал про видатних меценатів України "Історія небайдужих" від ГО "Криголам". Героями відео стануть п’ять видатних меценатів минулого.

Також серед переможців такі проекти: "Друзі Джерела" - БУ "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"; "Благодійні послуги" - Спілка об’єднань громадян "Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій «Дитина"; 50 добрих справ - ГО "Київський Пласт"; Трендсеттери української благодійності - ГО "Українська медійна ініціатива".

Усього на конкурс було подано 104 заявки, 95 організацій зареєстрували проекти. Бюджет кожного, за умовами конкурсу - до 300 000 грн.

Директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, коментуючи результати конкурсу, зазначила, що його головна мета - підтримка проектів, що сприятимуть розвитку культури благодійності в Україні через впровадження та реалізацію навчальних програм, а також нових підходів залучення людей до благодійності.

Проекти переможців, за її словами, охоплюють різні сфери благодійності. Зокрема, розвиток культури меценатства, розширення інклюзивного простору міста, залучення дітей до благодійності через гру та підвищення довіри до благодійності серед людей будь-якого віку.

"Ми вдячні всім організаціям, які подали на грантовий конкурс свої проекти. Мета грантового конкурсу - показати, що майже кожен може долучатися до благодійності у зручній формі, бо благодійність - це не тільки грошова допомога. Добрі вчинки об’єднують громаду заради вирішення спільних викликів. Впевнені, що ініціативи переможців здатні зробити якісний і кількісний внесок у розвиток культури благодійності в Україні", - додала Мазуренко.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.