"Две недели спасатели и полицейские работали под постоянной угрозой ударов. За это время россияне одиннадцать раз обстреляли поселок. Девять атак - непосредственно по месту проведения работ. В результате только этих ударов ранены трое полицейских и четверо спасателей, повреждена техника", - отметил Выговский.

Он рассказал, что в результате атаки РФ погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медики.

Среди погибших также учительница, которая каждого приходила в укрытие для проведения онлайн-уроков для детей, выехавших из громады.

"Чтобы разобрать завалы и отыскать тела погибших людей, мы привлекли инженерную технику и кинологов. Непрерывно работали эксперты, проведшие десятки ДНК-исследований. Четыре человека остаются пропавшими без вести", - сообщил министр.

Один из самых страшных ударов

"По количеству погибших это самый страшный удар по Запорожской области и один из самых страшных в Украине. Трагедия, которая навсегда останется болью для нашего региона и всей страны", - подчеркнул Семикин.

Он отметил, что поисковая операция завершена, но еще не установлена судьба четырех человек, пропавших без вести.

"Четверо раненых продолжают лечение. Желаю им сил и выздоровления. К сожалению, пятая раненая, женщина, умерла в больнице", - рассказал начальник ОВА.