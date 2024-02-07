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Погибшие военные смогут стать родителями после смерти. Рада приняла решение

Фото: Рада поддержала законопроект о репродуктивном материале военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада Украины поддержала законопроект о биологическом отцовстве в случае гибели военного. Он позволит хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №10448 поддержали 264 народных депутата. Документ был принят в целом.

Что предлагает законопроект

В случае гибели военного репродуктивные материалы будут бесплатно храниться в течение трех лет. По истечении этого срока хранения клеток можно продолжить за счет другого лица.

Военный, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток их владелец будет считаться родителем или матерью рожденного ребенка.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в Украине разразился скандал из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужчин.

При этом в Украине собирались утилизировать весь биоматериал тех мужчин, которые погибли на войне. Более подробно о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

В конце января 2024 года в Верховной раде зарегистрировали новый законопроект о репродуктивном материале военных. Биоматериалы военных предложили хранить бесплатно, но не уничтожать.

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