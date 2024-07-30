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Гибель людей возле укрытия поликлиники. В Киеве суд вынес приговор охраннику

Вторник 30 июля 2024 12:30
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Гибель людей возле укрытия поликлиники. В Киеве суд вынес приговор охраннику Фото: в Киеве суд вынес приговор охраннику, не впустившему людей в укрытие (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Деснянский районный суд Киева вынес приговор Вадиму Мошкину - охраннику поликлиники, возле укрытия которой в 2023-м погибли люди во время российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Мошкин был признан виновным в оставлении людей в опасности, что привело к смерти трех человек. Ему назначили 4 года лишения свободы.
Во время суда прокурор доказал, что в ночь на 1 июня 2023 года, охранник "Центра первичной медико-санитарной помощи № 3" не открыл двери укрытия людям, чем лишил их возможности сохранить себе жизнь.

Мошкин, в свою очередь, вины не признал и не раскаялся в совершенном правонарушении.

"Во время судебного разбирательства постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл дверь укрытия (не успел, не услышал сигнал тревоги, не увидел людей). В конце обвиняемый сообщил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан открывать в него дверь", - пишет городская прокуратура.

Что предшествовало

В ночь на 1 июня россияне пытались атаковать Киев баллистическими ракетами. Все воздушные цели были уничтожены, но несколько районов столицы пострадали из-за падения обломков.

В результате погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто. В ходе расследования были задержаны четыре человека - заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

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