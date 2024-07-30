Загибель людей біля укриття поліклініки. У Києві суд виніс вирок охоронцю

Деснянський районний суд Києва виніс вирок Вадиму Мошкіну - охоронцю поліклініки, біля укриття якої у 2023-му загинули люди під час російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Мошкіна було визнано винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб. Йому призначили 4 роки позбавлення волі.

Під час суду прокурор довів, що в ніч на 1 червня 2023 року, охоронець "Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3" не відчинив двері укриття людям, чим позбавив їх можливості зберегти собі життя.

Мошкін, своєю чергою, вини не визнав та не розкаявся у вчиненому правопорушенні.

"Під час судового розгляду постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відчинив двері укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері", - пише міська прокуратура.

Що передувало

В ніч на 1 червня росіяни намагались атакувати Київ балістичними ракетами. Усі повітряні цілі були знищені, але кілька районів столиці постраждали через падіння уламків.

Внаслідок цього загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите. Під час розслідування були затримані чотири особи - заступник Деснянської РДА, директор медустанови та його заступник, а також охоронець.