Захватчики продвинулись в Украине на четырех направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались 29 августа возле Липцев, Глубокого и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, заявил, что оккупанты ведут штурмы без поддержки бронетехники.

Представитель ОТГ "Харьков" ВСУ полковник Виталий Саранцев рассказал, что темпы наступательных действий РФ вблизи Старицы снижаются, и что россияне начинают переход к оборонительным действиям в этом районе, но все еще давят на ВСУ в других районах фронта.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и, как сообщается, захватили Синьковку

Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, что войска РФ продвинулись в центральную часть Синьковки.

Российские источники утверждали, что путинские войска оккупировали Синьковку, а в Минобороны РФ заявили о захвате Стельмаховки (юго-восточнее Купянска).

Связанный с Кремлем российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного и Табаевки. Вместе с тем в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Бои продолжались под Синьковкой, в районе Стельмаховки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, возле Мясожаровки, Твердохлебового, в направлении Чернещины и Дружелюбовки, возле Новосадового, Новоегоровки, Грековки, Невского, Макеевки,8 29 августа.

Украинский офицер, который действовал на Лиманском направлении, сообщил, что российские захватчики ежедневно атакуют небольшими штурмовыми группами из двух-четырех человек, и недавно использовали технику после определенной паузы.

Операция №3 - Донецкая область

28 и 29 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Спорного, но линия фронта на Северском направлении не изменилась.

Войска РФ продолжали наступательные действия под Часовым Яром, около Григоровки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы 28 и 29 августа.

Российские оккупанты недавно продвинулись восточнее Торецка и, как сообщается, продвинулись дальше в пределах восточной окраины этого населенного пункта 29 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что захватчики продвинулись вдоль улицы Чапаева на северо-западе Дружбы (восточнее Торецка).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись до 500 метров в восточной части Торецка 29 августа, хотя в ISW не нашли подтверждения.

28 и 29 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, Северного, Дружбы, Нью-Йорка, Нелиповки и Сухой Балки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные операции в этом направлении 29 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, что захватчики продвинулись к полосе к северо-западу от Свиридоновки, к северу в полях к востоку от Гродовки, к шахте "Новогродовская" № 1/3 в северо-западной Новогродовке и к западу к террикону шахты "Россия" к северу от Михайловки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись дальше в северо-западной части Новогродовки, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

28 и 29 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки и Гродовки, и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Селидово, Карловки, Галицыновки и Украинска.

Российские оккупанты продолжали 29 августа наступательные операции к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее города Донецка и продолжили наступательные операции в этом районе 29 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что захватчики продвинулись в полях к югу от Победы.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к северу мимо трассы Т-05-09 к западу от Павловки, и вдоль фронта шириной до 2,5 км и глубиной до 1 км северо-восточнее Угледара, однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ 29 августа продолжали наступательные действия у Константиновки, Водяного и Угледара.

Российские и украинские силы не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 29 августа.

"Южная ось"

29 августа российский военкор заявил, что в тот день на западе Запорожской области продолжались позиционные бои.

Другой российский блогер 29 августа рассказывал, что части сил РФ продвинулись к северу и востоку от Работино, хотя в ISW не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе Работино, возле Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки 28 и 29 августа.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев 29 августа заявил, что войска РФ якобы отразили удар воздушного и морского беспилотников ВСУ по городу и уничтожили 4 БПЛА над Черным морем и 3 морских дрона в этом районе, и эксперты ISW не нашли доказательств, подтверждающих это утверждение.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 августа рассказали, что в течение суток на фронте произошло 156 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают активные штурмы на четырех направлениях в Донецкой области.