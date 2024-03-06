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Захватчики на оккупированных территориях заселяют коллаборантов в квартиры украинцев, - ЦНС

Фото: россияне заселяют коллаборантов в квартиры украинцев (иллюстративное фото t.me/u_now)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне расселяют коллаборантов в квартиры украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, 23 семьи коллаборантов получили новое жилье в Лисичанске, ведь их квартиры "разрушены ВСУ в 2022 году". Предателей расселили в квартирах украинцев, покинувших город из-за оккупации", - отмечают в ЦНС.

По информации Центра нацсопротивления, россияне опломбируют квартиры выехавших, если обнаруживают их пустыми. Затем они объявляются бесхозными, их "национализируют" и в дальнейшем выдают семьям коллаборантов.

Выселение украинцев на ВТО

Россияне на временно захваченных территориях выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. Так, в Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.

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