Общий трафик всех торговых центров Эпицентр за 20 лет превысил 2 млрд

Как говорится в сообщении сети, первый торговый объект компании по ул. Братиславской, 11 открылся 6 декабря 2003 года.

Сегодня общая площадь всех ТЦ составляет около 2,2 млн кв. м (около 308 футбольных полей), а проданного за 20 лет кабеля хватило бы от Земли до Луны.

Для строительства торговых объектов компания использовала более 200 000 тонн металлоконструкций, тогда как общий вес металлоконструкций столичного моста Патона в 20 раз меньше – около 10 000 тонн.

"На старте бизнеса Эпицентр был классическим строительным гипермаркетом с ассортиментом около 26 400 SKU, но на сегодня трансформировался в сеть полноценных торговых центров с предложением в 800 000 товаров и отдельными магазинами формата shop in shop. Среди них около 30 эксклюзивных для украинского рынка концептов, в том числе продуктовый Food Market, Intersport, Галереи Деко, Центр Мебели, Центр Техники ЦеТе, детский магазин E.Pic, Садовый центр, зоомагазин Lapki, косметически парфюмерный бутик Mon Cheri, Аптека 100+ и многие другие", - отмечают в компании.

Как подсчитали в направлении аналитики компании, общий трафик всех торговых центров Эпицентр за время существования компании составил 2,27 млрд или более 113 млн посещений в год.

Кроме того, с момента создания отдела Деко компания продала 6,8 млн сковородок, которыми можно было бы обеспечить каждого жителя таких стран как Дания или Финляндия. А общей площади реализуемой керамической плитки, линолеума, ламината и паркета хватило бы, чтобы уложить по полу все Мальдивские острова.

"После появления в сети департамента бытовой химии Эпицентр продал 356 млн рулонов туалетной бумаги, которой хватило бы, чтобы 535 раз окутать Землю вокруг экватора. Начиная с 2015 года, когда Эпицентр начал развивать в Украине бренд Intersport, компания стала одним из крупнейших продавцов спортивных товаров. Менее чем за 8 лет сеть продала почти 1,5 млн пар кроссовок, таким количеством обуви можно было бы 30 лет обеспечивать всех 50 тысяч участников самого популярного в мире Нью-Йоркского марафона, а также продала около 77 млн единиц бутилированной воды, которой можно было бы заполнить 103 олимпийских бассейна", - рассказали в компании.

Стоит отметить, что на сегодня в группу компаний Эпицентр входит не только розничный бизнес, но и агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ «Осмолода» и логистические мощности.

Среди активов группы также логистические мощности общей площадью 172 000 кв. м и собственный автопарк с более чем тремя тысячами единиц транспорта. За время существования автомобили компании преодолели почти 675 млн км, что в более чем 30 раз больше протяженности всех автодорог мира.

Для сравнения в американской корпорации Meta Platforms, объединяющей Facebook, Instagram и WhatsApp, работает 52 500 сотрудников по всему миру. Общий штат персонала группы компаний Эпицентр насчитывает 38 000 сотрудников только в Украине.

Прогнозная сумма уплаченных налогов и обязательных платежей группы компаний Эпицентр за 2023 год составит более 7 млрд. грн.

В последующие годы в розничной торговле Эпицентр планирует увеличить свой бизнес не менее чем в 7 раз.