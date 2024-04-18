По ЗАЭС снова ударил дрон. МАГАТЭ не допустили к месту попадания

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе МАГАТЭ.

Как рассказали в МАГАТЭ, на этот раз обошлось без повреждений или человеческих жертв. Сами представители мониторинга, находящиеся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10.35 утра по местному времени.

Однако им было отказано в доступе к учебному центру, где вероятно был взрыв, для оценки масштабов инцидента.

"Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей", - сказано в сообщении.

Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, до сих пор удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Но эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены.

Оккупация Россией Запорожской АЭС

Напомним, самая большая в Европе АЭС была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда россияне разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

9 апреля этого года россияне сымитировали так называемую "атаку дронов" на Запорожскую АЭС и пытались обвинить в этом Украину. В то же время, украинское ГУР предупредило, что Россия снова запустила волну провокаций на станции с целью дискредитации украинских военных.

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