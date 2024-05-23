ЗАЭС угрожает очередной блекаут, - "Энергоатом"

"Сегодня, 23 мая 2024 года, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - пишет "Энергоатом".

Если же произойдет отказ от линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", это грозит аварией на станции.

В "Энергоатоме" напоминают о том, что с начала оккупации ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный. Во время последнего были запущены дизель-генераторы и система безопасности.

Запорожская АЭС

Российские террористы оккупировали крупнейшую в Европе АЭС еще в начале полномасштабного вторжения. Более того, враг расположил на ней военную технику. Как и упоминалось выше, станция неоднократно переживала блэкаут.

Недавно россияне заявили о так называемой "атаке дронов" на ЗАЭС. Соответствующие инциденты также возникают не впервые, чтобы попытаться обвинить в этом Украину.