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ЗАЭС удалось подключить ко второй линии питания после обстрелов РФ

Фото: Запорожская АЭС (wikimedia org)
Автор: Наталья Кава

Украинские энергетики смогли подсоединить ЗАЭС ко второй линии питания после артиллерийских обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Сегодня, 6 апреля в 18:09 усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая после обстрелов российскими оккупантами была в ремонте", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Как рассказали в ведомстве, эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС – Днепровская" с напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее потребностей.

Ранее сообщалось, что отключение наружной воздушной линии ВЛ-330кВ на Запорожской атомной электростанции произошло после того, как в районе станции раздались залпы артиллерии.

Что предшествовало

Напомним, 4 апреля утром в "Энергоатоме" заявили о том, что Запорожская АЭС находится под угрозой блекаута. Это произошло из-за того, что российские обстрелы привели к отключению внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная".

В компании отмечали, что это еще раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС.

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