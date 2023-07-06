ЗАЭС - не Чернобыль. В НАН успокоили паникеров

Сравнивать возможный теракт на ЗАЭС с Чернобыльской аварией как минимум некорректно. Это в основном связано с тем, что ЗАЭС не работает, и там остались другие продукты разделения, в другом состоянии.

"Если вспомнить Чернобыльскую станцию, взорвавшийся блок - там было ~200 тонн топлива. А здесь 3 тысячи. Поэтому когда кто-то сравнивает, то говорит, что на ЗАЭС топлива в 15 раз больше, поэтому якобы и последствия будут в столько раз хуже. Но так сравнивать нельзя, потому что это совсем другое состояние, там другие продукты разделения остались, в другом тепловом состоянии. Это сравнение совсем не корректно. Поэтому так говорить нельзя", - объяснил ученый.

Он отметил, что максимально, если бы станция работала, то тогда можно было бы ожидать какие-то сценарии вроде Чернобыльской - хотя это было бы в десятки раз меньше, было бы что-то вроде Фукусимской - радиация выходила бы в разные стороны, с ветром куда-то переносилась, но в окружающую среду попало бы все равно в сто раз меньше (радиоактивных веществ – ред.), чем при Чернобыле.

"Ведь при Чернобыле у нас открылся полностью реактор, топливо на километры разлетелось вокруг. Поэтому и вся радиация, соответственно, попала сразу в окружающую среду и ничего не препятствовало ее распространению", - добавил Борисенко.

Возможный теракт на ЗАЭС

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции. Недавно оккупанты приказали персоналу покинуть станцию до 5 июля, а 4 июля РФ обвинила Украину в планах "ударить по Запорожской АЭС при помощи дронов и ракет". При этом по данным на 5 июля станция работала в штатном режиме.