Заборгованості по зарплаті медикам почнуть погашати наступного тижня, - Зеленський

Уряд України планує наступного тижня почати погашати заборгованості по заробітній платі медичним працівникам, які виникли в деяких регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами президента Володимира Зеленського, заборгованості будуть покриватися завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Неважливо, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив всі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх як можна швидше", - сказав Зеленський під час наради з питань запобігання поширенню коронавіруса.

Також він зазначив, що в бюджет закладено і додаткове фінансування для медиків, які борються з коронавірусом.

"Все це медики повинні отримати вже з квітня", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Верховна рада підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, в якому передбачені додаткові виплати медичним працівникам і скорочення виплат чиновникам.

Відзначимо, за час пандемії коронавіруса в Україні COVID-19 заразилися близько тисячі медпрацівників. Всього в Україні 5106 інфікованих коронавірусом.