Заборгованість підприємств ТКЕ за розподіл газу досягла 1 млрд гривень, - АГРУ

Підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло та гарячу воду для населення, з початку року заборгували за розподіл газу 1 млрд гривень. Про це на Ukrainian Gas Open повідомив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

"В даний час, проблема розрахунків теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за спожитий ними природний газ для забезпечення потреб населення зайшла в глухий кут. Хоча підприємства ТКЕ використовують спеціальні рахунки", - зазначив голова АГРУ.

Борги ТКЕ виникли внаслідок неповної оплати послуг населенням, а так само через те, що тарифи не повністю покривають витрати на виробництво теплової енергії та її транспортування. На думку глави АГРУ, слід розглянути можливість списання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і прийняти заходи по встановленню таким підприємствам економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, щоб забезпечити своєчасність розрахунків за розподіл газу і сам газ таких підприємств у майбутньому.

"За десятки років застосування спецрахунків не існує жодного успішного кейса вирішення проблем у сфері ЖКГ. Приклади підприємств ТКЕ, а також водоканалів показують, що спецрахунки гарантовано доводять такі підприємства до банкрутства, в той же час питання боргів повністю не вирішується", - зазначив Денис Сенектутов.

Повідомляється, що сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ становить близько 37,2 млрд гривень. Також збільшуються борги підприємств і за розподіл газу. На думку АГРУ, для вирішення проблеми боргів ТКЕ і ТЕЦ необхідно розробити механізм щодо списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для виробництва тепла для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення ТКЕ, що необхідно для забезпечення населення теплом під час опалювального сезону 2020-2021.