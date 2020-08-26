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Заборгованість клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" за спожитий газ зменшується

Івано-Франківськ, Середа 26 серпня 2020 12:18
Заборгованість клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" за спожитий газ зменшується
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Станом на 20 серпня борг споживачів перед ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" за надані послуги складає 2 233 597,2 гривень. Найбільше боргують промислові підприємства - 1 355 718 гривень, ще практично півмільйона гривень боргують бюджетні та релігійні організації. Борг населення за спожитий газ становить 384 868,2 гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зауважимо, що з початку введення карантину у березні, в області спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення суми заборгованості клієнтів ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" за спожитий газ. Зокрема, юридичні особи за цей час погасили борги більш як на 6 млн гривень, ще на 200 тисяч гривень скоротили борг побутові споживачі. Так, заборгованість бюджетних організацій скоротилась із 4 406 922 гривень у березні до 413 228 гривень у серпні. Промисловість зменшила свої борги за аналогічний період з 3 026 881 до 1 355 718 гривень. Релігійні організації боргують на сьогодні 79 783 гривень проти більш як півмільйонного боргу (570 752 гривень) у березні", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" нагадує своїм клієнтам, які мають заборгованість за спожитий природний газ, про можливість укладення договору реструктуризації боргу.

"Заборгованість реструктуризується на строк до 12 місяців залежно від суми заборгованості та рівня сукупного доходу на дату реструктуризації. У разі, коли доходу споживача не вистачає для повного погашення протягом 12 місяців, як виняток, строк дії договору може бути продовжений. Як правильно оформити заяву та інші деталі можна уточнити в контакт-центрі за телефоном 0342 76 63 04", - говорить начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм.

Також у прес-службі зазначили, що наявність простроченої заборгованості унеможливлює подальше надання державної підтримки – субсидії.

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" нагадує, що в період пандемії досить зручно здійснювати оплату за спожитий газ за допомогою онлайн сервісів, котрі дозволяють безпечно проводити розрахунки, переглядати історію платежів, контролювати зарахування оплати на рахунок:

  • особистий кабінет на сайті 104.ua;
  • мобільний додаток 104 Mobile (Android) і 104 Mobile Light (iOS);
  • Viber-бот 7104ua і Telegram-бот7104ua.

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