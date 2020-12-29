Заборгованість клієнтів "Чернівцігазу" становить понад 23 млн гривень

Станом на кінець грудня 8% клієнтів АТ "Чернівцігаз" жодного разу у 2020 році не платили за розподіл блакитного палива. Загальна заборгованість споживачів за послуги з доставки газу становить понад 21,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року близько 15 тисяч клієнтів "Чернівцігазу" жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. Кошти, які споживачі сплачують за доставку газу, "Чернівцігаз" спрямовує на забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби "104", утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі", - йдеться у повідомленні.

Борг за доставку газу, згідно з чинним законодавством, навіть після обмеження послуг з розподілу газу, може примусово стягуватися в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат для споживача.

"При відсутності реагування споживача на попередження, стягнення боргу відбуватиметься в судовому порядку. При чому, окрім суми боргу, боржник сплатить і судові витрати. Тому вкотре звертаємося до наших клієнтів з проханням розрахуватися з боргами до кінця року та не допускати накопичення заборгованості", - розповідає комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

"Чернівцігаз" закликає споживачів розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.