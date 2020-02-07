Заборгованість за газ у Вінницькій області зросла на третину

Ілюстративне фото (dtek.com)

99% заборгованості припадає на населення

До початку 2020 року рівень заборгованості споживачів перед ТОВ "Вінницягаз Збут" за спожитий газ досяг майже 721 млн гривень. Приріст боргу побутових споживачів за 2019 рік склав майже 194 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Через зростання заборгованості "Вінницягаз Збут" в 2019 році подало в суд понад 380 позовів про стягнення коштів за спожитий газ на суму майже 3 млн гривень. Щоб уникнути судових процесів, споживачі можуть укласти угоди про погашення боргу частинами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, компанія продовжує заходи щодо зменшення заборгованості. Протягом січня боржникам направлено понад 18 тис. попереджень про необхідність погашення боргів. При відсутності реагування видано 1320 доручень Оператору ГРМ на відключення боржників від мережі газопостачання. Вимушено припинено постачання енергоресурсу 1188 боржникам, які заборгували компанії майже 4,3 млн гривень.

При стягненні заборгованості в судовому порядку споживач платить не тільки суму боргу, але і судові витрати та витрати по виконанню судових рішень.

"Щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору в судовому порядку і не доводити справу до суду, споживач може укласти з компанією угоду про реструктуризацію боргу і платити його частинами відповідно до узгодженого сторонами графіка", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Також у прес-службі зазначили, що за наявності підстав, споживачі мають можливість отримання державної допомоги на оплату послуг газопостачання.

"Компанія сподівається на поліпшення ситуації з розрахунками за газ при зменшенні обсягів споживання на кінець опалювального періоду", - йдеться в повідомленні.