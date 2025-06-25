Задобрили Трампа? Как прошел саммит НАТО и что получила Украина

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С чем в Гаагу приехали лидеры стран-членов НАТО?

Что в итоговом заявлении саммита и какие там позитивы для Украины?

Разговор Зеленского и Трампа. Будет ли давление на Россию?

Обычно саммиты НАТО готовятся много месяцев - нужно проработать изменения в политике альянса и согласовать их со всеми странами-членами. Однако на этот раз организаторам пришлось все менять практически в последний момент.

Еще месяц назад были надежды, что президент США Дональд Трамп таки дожмет Путина относительно прекращения войны. В Европе этого ждали и были готовы прислать в Украину контингент. Хотя он должен был бы базироваться не на структурах НАТО, однако альянс был бы точно привлечен опосредованно. Но переговорный процесс затормозился, а с ним и европейская инициатива.

Трамп проявляет мало интереса к европейским делам. Более того, он не хотел бы разговаривать с европейцами об окончании российско-украинской войны, зная, что его снова будут уговаривать. Это четко было видно во время недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде. Президент США досрочно его покинул, из-за чего, в частности, сорвалась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На саммите НАТО учли уроки Канады и специально для президента США сократили само мероприятие, а также заявление по его итогам. Кроме того, отношение к президенту США как к ключевому гостю саммита было видно невооруженным глазом.

"У Трампа особые подходы, особое видение и, я думаю, что к этому уже все привыкли. Но было важно удержать этот диалог "на одной ноте". Условно говоря, европейцы обеспечили хорошую погоду для Трампа. Его психоэмоциональное состояние и восприятие всего происходящего были позитивными", - отметил в комментарии РБК-Украина кандидат политических наук, глава общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

Короткое заявление с позитивом

Вместо пространной позиции по целому ряду международных проблем, итоговое заявление саммита содержит всего 5 абзацев. Главное в нем - до 2035 года страны НАТО обещают ежегодно выделять 5% от своего ВВП на оборону и безопасность. Из них 3,5% - финансирование вооруженных сил, а 1,5% -инфраструктурные проекты, связанные с безопасностью: строительство транспортных путей, финансирование оборонных производств и тому подобное.

Это одна из новаций, которых давно добивался Трамп от европейских членов НАТО. Но такого показателя планируется достичь только в течение 10 лет, что является существенным компромиссом. Страны-члены будут включать свою военную помощь Украине в подсчет собственных расходов на оборону.

"Здесь мы видим общую позицию Европы и Соединенных Штатов. Если постепенно в странах НАТО начнут расти эти расходы на собственные вооруженные силы, соответственно Европа укрепит свои позиции. А параллельно, вместе с этим процессом, будет укрепляться помощь Украине - будет производство оружия, будет производство боеприпасов и, соответственно, будет тот военный ресурс, который будет помогать вооруженным силам Украины", - подчеркнул Джердж.

Кроме того, явным позитивом является включение помощи Украине в общие оборонные расходы - в противном случае страны-члены должны были бы искать дополнительные средства на оборону и отдельно помогать Киеву.

Смешанные месседжи саммита

Политические сигналы для Украины также "с плюсом", но есть нюансы. В итоговом заявлении Россия признана как долгосрочная угроза для всего евроатлантического пространства, в том числе, для США. Однако, здесь речь идет о продолжении линии, которая закреплена в Стратегической концепции НАТО, утвержденной еще в 2022 году, напомнил Сергей Джердж.

О перспективах вступления Украины в альянс в итоговом документе речь не идет, и это еще один компромисс с Трампом и некоторыми другими скептиками. Однако Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины к членству в альянсе остается необратимым, а страны-члены продолжат поддерживать Киев на этом пути.

"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Лидеры согласились сегодня по поводу траектории, которая обеспечит, чтобы мы смогли обеспечить свою свободу и безопасность на долгие-долгие годы", - заявил Рютте.

Очевидно, в этом плане остается в силе заявление с прошлогоднего саммита - "будущее Украины - в НАТО", а ее путь к членству является "необратимым".

Также принципиально важно, что лидеры НАТО подтвердили непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора. Она предусматривает, что нападение на одного из членов альянса является нападением на всех. Этот пункт важен, учитывая регулярные предположения Трампа, что он может не защищать тех членов НАТО, которые мало тратят на оборону.

Зеленский-Трамп - новая встреча

Дополнительным бонусом для Киева стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом на полях саммита. Она прошла в условиях, когда переговорный процесс по завершению российско-украинской войны фактически остановился, а президент США отказывается давить на РФ. Кроме того, существует целый ряд двусторонних украинско-американских вопросов - от возможности покупать у США оружие (за средства Европы) до соглашения реализации соглашения о полезных ископаемых.

Комментарии с обеих сторон скорее положительные. "Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - написал Зеленский после встречи.

От президента США также прозвучало мало конкретики. На вопрос журналиста, обсуждал ли он с Зеленским прекращение войны в Украине, Трамп ответил: "Нет, я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были трудные времена, но он был очень милым. Он не мог быть даже более милым, чем он был. И очень был рад его видеть. Это была замечательная встреча. И я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну", - заявил Трамп, и добавил, что снова попытается поговорить Путиным.

Как показывает практика, результаты таких разговоров не обязательно означают прогресс в переговорах. Буквально накануне саммита Трамп "закончил" войну между Израилем и Ираном. Хотя на Ближнем Востоке все еще далеко не завершилось, эти события свидетельствуют, что президент США при желании может действовать жестко, даже вопреки данным своей разведки и интересам союзников. В этих условиях Европе и Украине разными способами остается направлять энергию Трампа в правильное русло, хотя это не всегда получается. Но саммит НАТО в этом плане является скорее удачным.