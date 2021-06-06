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Задіяні близько чотирьох тисяч військових. НАТО проводить великі навчання у Балтійському морі

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Балтійське море, Неділя 06 червня 2021 16:01
Задіяні близько чотирьох тисяч військових. НАТО проводить великі навчання у Балтійському морі Фото: НАТО проводить великі навчання у Балтійському морі (twitter.com/deutschemarine)
Автор: Юлія Струк

В регіоні Балтійського моря сьогодні, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО і США. До навчань беруть участь близько чотирьох тисяч військових.

Про це повідомляє DW.

"У цьому році ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віце-адмірал Джин Блек.

Центр інформації ВМС Німеччини в Кілі інформує, що в маневрах Baltops беруть участь військові з 18 країн, 40 військових кораблів, 60 літаків. Крім 16 країн НАТО, у них задіяні підрозділи зі Швеції й Фінляндії.

Зазначено, що маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання буде переноситися далі на схід. Підкреслюється, що вперше в програму внесли відпрацювання оборонних тактик проти кібератак.

Крім того, біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію.

Навчання триватимуть до 18 червня. Вони регулярно проходять у балтійському регіоні з 1972 року.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією. Він застеріг президентів Росії і Білорусі від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг вирішив обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО.

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