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Затримки оприлюднення нових COVID-випадків близькі до історичних максимумів, - вчені

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Київ, Четвер 13 травня 2021 10:01
Затримки оприлюднення нових COVID-випадків близькі до історичних максимумів, - вчені Фото: вчені повідомили про затримки оприлюднення нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук (НАН) повідомили про значну затримку оприлюднення нових випадків коронавірусу в Україні. Науковці стверджують, що затримки близькі до історичних максимумів.

Про це йдеться у прогнозі НАН.

Вчені зазначивли, що спостерігається стабілізація кількості нових виявлень і збільшення нових смертей від коронавірусу в офіційній статистиці.

"Затримки оприлюднення нових виявлень близькі до історичних максимумів і складають у середньому один тиждень", - йдеться на сайті НАН.

Інфографіка НАН

Вчені зазначають, що при оцінці поточної динаміки достовірнішим показником є кількість позитивних ПЛР-тестів, що стає доступною майже без затримок.

Позитивність ПЛР-тестів продовжує знижуватись і склала 16,1% протягом останнього тижня проти 19,6% рівно тиждень тому, повідомили у НАН.

Середня за останній тиждень кількість нових випадків становить 5441 на добу. Станом на 12 травня, в середньому 273 нових летальних випадків на добу. Середня кількість позитивних ПЛР-тестів становить 4435 на добу.

Нагадаємо, за добу в Україні кількість COVID-вакцинованих другою дозою зросла вдвічі.

Крім того, в Україні підтвердили ще 6813 нових випадків COVID-19 і майже 350 смертей.

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