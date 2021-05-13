Задержки обнародования новых COVID-случаев близки к историческим максимумам, - ученые
Ученые Национальной академии наук (НАН) сообщили о значительной задержке обнародования новых случаев коронавируса в Украине. Ученые утверждают, что задержки близки к историческим максимумам.
Об этом говорится в прогнозе НАН.
Ученые отметили, что наблюдается стабилизация количества новых выявлений и увеличение новых смертей от коронавируса в официальной статистике.
"Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю", - говорится на сайте НАН.
Ученые отмечают, что при оценке текущей динамики более достоверным показателем является количество положительных ПЦР-тестов, которое становится доступным почти без задержек.
Позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад, сообщили в НАН.
Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 5441 за сутки. По состоянию на 12 мая, в среднем 273 новых летальных случаев за сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 4435 за сутки.
Напомним, за сутки в Украине количество COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое.
Кроме того, в Украине подтвердили еще 6813 новых случаев COVID-19 и почти 350 смертей.