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Задержки обнародования новых COVID-случаев близки к историческим максимумам, - ученые

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Киев, Четверг 13 мая 2021 10:01
Задержки обнародования новых COVID-случаев близки к историческим максимумам, - ученые Фото: ученые сообщили о задержках обнародования новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук (НАН) сообщили о значительной задержке обнародования новых случаев коронавируса в Украине. Ученые утверждают, что задержки близки к историческим максимумам.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

Ученые отметили, что наблюдается стабилизация количества новых выявлений и увеличение новых смертей от коронавируса в официальной статистике.

"Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю", - говорится на сайте НАН.

Инфографика НАН

Ученые отмечают, что при оценке текущей динамики более достоверным показателем является количество положительных ПЦР-тестов, которое становится доступным почти без задержек.

Позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад, сообщили в НАН.

Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 5441 за сутки. По состоянию на 12 мая, в среднем 273 новых летальных случаев за сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 4435 за сутки.

Напомним, за сутки в Украине количество COVID-вакцинированных второй дозой выросло вдвое.

Кроме того, в Украине подтвердили еще 6813 новых случаев COVID-19 и почти 350 смертей.

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