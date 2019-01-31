Затримані у Венесуелі французькі журналісти відпущені на свободу

Журналісти були арештовані в середу

Французские журналисты, задержанные в Каракасе, отпущены на свободу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Agence France-Presse.

Двое французских журналистов, работающих на новостную передачу телеканала TMC, были арестованы в среду, когда вели съемку рядом с президентским дворцом в Каракасе.

По данным Национального союза работников прессы Венесуэлы (SNTP), выяснилось, что два французских журналиста находятся во Дворце Мирафлорес с полудня 29 января. Также с ними был задержан венесуэльский продюсер Роландо Родригес.

"Иностранные репортеры и присутствовали на митинге, запланированном возле Президентского дворца во вторник, и с тех пор контакт с ними был потерян. Они в Венесуэле делали доклад о гиперинфляции", - сообщает союз.

Напомним, Германия признала парламент Венесуэлы единственным легитимным институтом. В Германии считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "контролирует все институты страны", что дает ему возможность "доминировать на выборах и фальсифицировать их".