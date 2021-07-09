Затримані вбивці президента Гаїті назвали ім'я організатора замаху, - NYT

Двоє громадян США, які причетні до вбивства президента Гаїті Джеймс Солаж та Жозеф Венсан стверджують, що кликали організатора замаху "Майком". Операція по ліквідації голови країни готувалася протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Внаслідок допиту двох американців гаїтянського походження, з’ясувалося, що обидва підозрюваних грали роль "перекладачів" у групі колумбійців й не перебували у кімнаті президента під час його вбивства. Виявилося, що Джейс Солаж раніше працював в охороні посольства Канади на території Гаїті. Про іншого "перекладача" наразі нічого не відомо.

Венсан зізнався, що організатором замаху був іноземець "Майк", який спілкувався з ними англійською та іспанською мовами. Чоловік додав, що знайшов роботу перекладача для групи вбивць через оголошення в інтернеті.