ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Затримані вбивці президента Гаїті назвали ім'я організатора замаху, - NYT

Новость на русском →
Гаїті, П'ятниця 09 липня 2021 21:30
Затримані вбивці президента Гаїті назвали ім'я організатора замаху, - NYT Фото: Затримані вбивці президента Гаїті назвали ім'я організатора замаху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Двоє громадян США, які причетні до вбивства президента Гаїті Джеймс Солаж та Жозеф Венсан стверджують, що кликали організатора замаху "Майком". Операція по ліквідації голови країни готувалася протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Внаслідок допиту двох американців гаїтянського походження, з’ясувалося, що обидва підозрюваних грали роль "перекладачів" у групі колумбійців й не перебували у кімнаті президента під час його вбивства. Виявилося, що Джейс Солаж раніше працював в охороні посольства Канади на території Гаїті. Про іншого "перекладача" наразі нічого не відомо.

Венсан зізнався, що організатором замаху був іноземець "Майк", який спілкувався з ними англійською та іспанською мовами. Чоловік додав, що знайшов роботу перекладача для групи вбивць через оголошення в інтернеті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент преступления организатор
NEWS
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі