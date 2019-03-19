Затриманому за підпал магазину Roshen на Хрещатику оголосили підозру

Його також вважають винним у підпалі магазину Roshen на "Героїв Дніпра"

Затриманому за підпал магазину Roshen в Києві зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного підпалу та хуліганстві. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

У поліції раніше повідомляли, що за фактом підпалу магазину розпочато кримінальне провадження за статтями 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та 296 (Хуліганство) ККУ. Щодо особи затриманого за підозрою у вчиненні цього правопорушення: встановлено, що він - активний учасник численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві, і є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО.

Так, у поліції є підстави вважати, що він причетний до нічного підпалу кондитерського магазину на Оболоні.

Нагадаємо, вчора до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик. Пізніше підозрюваного у підпалі затримали. Внаслідок займання закопчена зовнішня вітрина магазину на площі 2 кв. м. В результаті події ніхто не постраждав.

Крім того, пізно ввечері 17 березня невідомі підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді вогонь не завдав сильного збитку, а пошкодив лише утеплювач на фасаді.