У затриманого кримськотатарського активіста погіршився стан здоров'я

У заарештованого після масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарського активіста Сервета Газієва погіршився стан здоров’я в СІЗО Ростова-на-Дону. Про це заявила адвокат Олександр Стасюк, повідомляє "Крим.Реалії".

Адвокат повідомив, що завтра Громадська наглядова комісія розгляне надання кримському татарину медичної допомоги.

"В черговий раз у Газієва погіршився стан здоров’я. Я дізнався про це позавчора і відразу зв’язався з організацією, яка допомагала організувати медобстеження першого разу. Це відділення руху "За права людини" в Ростові. У четвер планується засідання ГНК, в ході якого розглянуть питання надання допомоги Сервету Газієву. За нашою інформацією, належної медичної допомоги він не отримує. Тобто після обстеження лікування йому призначено, але йому ставлять уколи, які просто знімають симптоми хвороби. Але не проводять повного лікування", - розповів адвокат Газієва.

Нагадаємо, Держдепартамент Сполучених Штатів засудив дії Росії із затримання 23 жителів Криму, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку у РФ називають терористичною.