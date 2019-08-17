Затримано власника одеського готелю, в якому сталася пожежа

В Одесі правоохоронні органи затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", де в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Одеської області у Facebook.

Наразі прокуратура готує Чорному підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю "Токіо Стар" В. Чорного", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Займання відбулося близько 01:34 на другому поверсі готелю. Спочатку повідомлялося, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Правоохоронці вилучили всю документацію і сервер з відеоархівом з готелю "Токіо Стар" в Одесі.