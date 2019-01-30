Затриманий мер Риги Ніл Ушаков

Раніше правоохоронці провели обшуки в кабінеті і за місцем проживання мера Риги

Правоохранители задержали мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего депутата рижской думы Руслана Панкратова, опубликованное в Facebook.

"KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор", - написал Панкратов.

Напомним, местное агентство Leta ранее сообщало, что в рабочем кабинете и по месту жительства мэра Риги прошли обыски.

Несколько сотрудников антикоррупционного бюро пришли около 12:00 по местному времени в Рижскую думу. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтверждает агентство BNS. Обыски прошли в кабинете Ушакова и у него дома. По данным корреспондентов латвийской телерадиокомпании LSM, из кабинета Ушакова вышли шесть сотрудников KNAB. С собой работники ведомства унесли несколько портфелей и полиэтиленовый мешок.

Отмечается, что помещение сотрудники правоохранительных органов покинули в сопровождении директора юридического управления Думы Яниса Лиепиньша.

Агентство писало, что в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией позже подтвердило, что в рамках уголовного процесса сотрудники ведомства провели неотложные процессуальные действия.



