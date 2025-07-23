"Зачистка" в Покровске продолжается: что известно о прорыве ДРГ и есть ли угроза для города

Вчера аналитический OSINT-проект DeepState сообщил о том, что на выходных ДРГ противника проникли в Покровск - город, который является сейчас одной из ключевых целей россиян на фронте. Цель врага - закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

"Воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", - говорится в сообщении команды DeepState.

Источники РБК-Украина в военных кругах подтверждают, что в это воскресенье, 20 июля, в город через населенные пункты с юго-запада - Зверево, Леонтовичи и Роза - действительно прорвались вражеские ДРГ.

От улицы Защитников Украины враг хотел пробиться к улице Торговая. Однако прорыв, по словам собеседников, был сразу обнаружен, а ДРГ заблокированы. По данным издания, речь может идти о 4-5 таких группах количеством по 5-6 человек каждая.

Один из собеседников сообщил, что зачистка продолжается уже как минимум трое суток. В город направили дополнительные силы и ситуация в целом по состоянию на сегодня уже выровнялась, отметил источник. По его словам, "зачистку" осложняет то, что в Покровске все еще остается много гражданских жителей.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объясняет, что сейчас враг пытается закончить формирующую операцию перед собственно штурмом Покровского района обороны.

"Противник составом группировки войск "Центр" проводит наступательные действия на флангах района обороны в Покровске. Он пытается пробиться в район населенного пункта Родинское с востока и северо-востока, обойти Мирноград с севера. Также враг активизировался и юго-западнее Покровска - это район Удачного, Муравки и Новониколаевки, наступая по обоим берегам реки Соленая. По сути, противник пытается продвигаться, не все у него получается так, как ему хочется, ведь темпы у него, скажем, не очень большие", - пояснил в разговоре с РБК-Украина Машовец.

Что этому предшествовало

Давление на Покровск Россия усилила с осени прошлого года. Многие аналитики и военные в разговорах не под запись считали, что к концу 2024 года бои могут уже проходить в самом городе. В феврале - апреле украинская армия смогла улучшить свои позиции, проведя серию успешных контрнаступательных действий на южных подступах к Покровску. Это район Песчаного, Шевченко, Удачного и Котлиного.

Однако уже летом оккупанты снова активизировали продвижение на этом участке. Им удалось развить прорыв на северо-востоке от города, взяв под контроль значительный участок дороги, соединяющей Покровск и Константиновку (Т0504).

"После ликвидации Кураховского направления в стык между 51-й (которая действует на Торецком направлении) и 2-й общевойсковой армией была переброшена 8-я общевойсковая армия, которая собственно и создала сначала этот тактический прорыв "к дороге" - севернее Воздвиженки. Затем они нарастили силы и средства и фактически расширили этот прорыв, одновременно наступая как в сторону Покровска, так и в сторону Константиновки", - рассказал Машовец.

По его словам, приход 8-й общевойсковой армии фактически уплотнил оперативное построение войск противника на соседнем Торецком направлении. За счет этого они высвободили значительные силы из состава 51 армии и передали их для боев северо-восточнее Покровско-Мирноградской агломерации.

"Насколько я понимаю, в состав группировки войск "Центр" передали несколько соединений из состава 51-й общевойсковой армии, в частности 1, 9 бригады - они считаются самыми боеспособными в составе этой общевойсковой армии. Их поставили в район Родинского и Федоровки, чтобы обойти Покровск с севера и северо-восточного направления", - пояснил Машовец.

Эти дополнительные силы и дали возможность россиянам вести активные действия одновременно на обоих флангах Покровского направления. Ведь кроме попытки обойти Мирноград и Покровск с севера, агрессор также давит на Покровск и с юга - собственно, оттуда и состоялся заход ДРГ в город.