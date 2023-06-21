Заденет не только Украину. Чем грозит подрыв Россией "Крымского титана": ответ Гуменюк

По словам Гуменюк, Украина наблюдает эвакуацию гражданских, которые вероятно были обучены опытом, в частности 2018 года, во время химических выбросов с предприятия.

"Да, ситуация нами отслеживается по завозу туда взрывчатки, по активности сил оккупационных войск вокруг, и вполне вероятно, это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажов, которые враг использует", - рассказала Гуменюк отметив, что больше всего пораженными от взрыва будут именно подразделения страны-оккупанта.

По словам руководительницы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг", в отличие от подрыва Каховской ГЭС, террористический акт на крымском предприятии затронет и другие страны.

"Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно беспокоить руководство и этих стран, и усилить международное давление", - пояснила Гуменюк.

"Крымский титан"

Предприятие "Крымский титан" расположено возле города Армянск на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины. До российской оккупации, этот завод был крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В августе 2018 года на заводе "Крымский титан" произошла авария и выброс опасных веществ. Следствием этого россияне прекратили работу предприятия, но позже, в октябре, она была возобновлена. Жители Крыма и юга Украины сообщали о новых выбросах, но оккупанты игнорировали призывы остановить работу завода.

В начале июня крымские партизаны сообщили, что российские силовики начали минировать завод "Крымский титан". Захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы затем обвинить Украину. Взрыв может привести к выбросу тысяч тонн ядовитых веществ в атмосферу и повлечь за собой экологическую катастрофу.