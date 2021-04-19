Навіщо Путін стягує війська до кордонів України: оцінка Офісу президента

За його словами, найкраще знають про плани РФ у Кремлі. Своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в іншому світі, але суть її політики залишається незмінною, вважає політик.

"Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - сказав Подоляк.

Він заявив, що є відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.

"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.

У Зеленського також оцінили очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться.

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.