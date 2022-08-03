Навіщо окупанти стягують сили в Херсонську та Запорізьку області: відповідь експерта

Після ударів ЗСУ по складам окупантів з HIMARS, російські військові почали втрачати ініціативу на Донбасі, тому стали перекидати сили в Херсонську та Запорізьку області, бо не можуть доповісти президенту РФ Володимиру Путіну про невдачу і на цьому напрямку.

"Насправді ситуація для росіян складається дуже негативно, оскільки Україна почала ефективно впливати ракетними системами залпового вогню HIMARS на їхні склади з боєприпасами, артилерію, командні пункти, логістику тощо. Вони почали втрачати ініціативу на Донбасі. А на півдні вони взагалі мають ситуацію, коли їхнє угруповання на криворізькому та херсонському напрямках, на західному березі Дніпра фактично вже в оточенні. Там у них зруйновані мости. Якщо вони не можуть ефективно проводити логістику, постачання особового складу та боєприпасів, то фактично вони вже знаходяться в оточенні. Тобто в них є вихід: або здаватися, або продовжувати щось видумувати", - пояснює він.

За словами експерта, саме тому, вони"вирішили видумувати".

"Російські генерали не можуть доповісти Путіну, що вони відходять від Херсона. Це для них неможливо теоретично, у всякому разі поки вони не оголосять про "жест доброї волі", як це було зі Зміїним. Зі Зміїного вони теж начебто не могли вийти. Таке ж сталося з Києвом та Київською областю. Вони навіть теоретично не могли собі уявити відступ, але відступили, оскільки вже не було виходу. Таке ж зараз відбувається в Херсонській та Запорізькій області - особливо в Херсонській, де росіяни зараз знаходяться в дуже скрутній ситуації. Тому вони намагаються перекидувати туди підкріплення для того, щоби спробувати піти в наступ на криворізькому напрямку, можливо, на миколаївському напрямку і зламати ту ситуацію, яку зараз сформувала українська армія", - пояснює Самусь.

Експерт виразив впевненість в тому, у росіян все ж таки нічого не вийде.

"Це вже така хаотична спроба, непродумана. Це емоційна реакція російських генералів на ситуацію: "мені не цікаво, як ви будете розв'язувати це питання, але якщо ви залишите Херсон і цей район, то я вас розстріляю і знищу". Вони не знають, що робити, бо сил у них додаткових уже немає", - каже він.

Самусь додає, що саме тому російське командування вже навіть знімають війська з Донбасу, попри те, що існує політичне завдання від Путіна - за будь-яку ціну окупувати Донбас.

"Вони з цим завданням не справилися, але вимушені зараз перекидати сили на херсонський напрямок, бо там взагалі ситуація ахова і вони намагаються якось з цієї ситуації вийти. Але я думаю, що в результаті буде ще гірше, бо буде взято в полон і знищено ще більше російських військ", - резюмує експерт.