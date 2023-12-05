Забытые герои или столпы нации? Кризис идентичности в отношении Украины к своим ветеранам

Слова Голды Меир, выдающейся государственной деятельницы Израиля, глубоко резонируют в контексте войны в Украине: "Мир придет на Ближний Восток, когда арабы полюбят своих детей больше, чем нас ненавидят". Универсальная истина о природе конфликтов и мира: настоящий мир и покой возможны только тогда, когда глубоко укорененная ненависть и вражда уступают место более глубоким человеческим ценностям, таким как любовь и сострадание. Следует ли ожидать изменений в общественном сознании агрессора?

Вряд ли россияне, даже за десятилетие, изменят свой людоедский менталитет. Мы бежим марафон войны. Так что мы, украинцы, должны построить столь прочные связи между собой, чтобы ни одна внешняя угроза не могла нас сломить.

Что можно сказать обществу, десятый год живущему войной? Кажется, мы проговорили уже все темы: от "уставших от войны" до "а какой бюджет нужен на оборону"? Каждый раз мы пылаем в спорах, потому что нам не безразлично. И это хорошо. Неравнодушие – двигает к победе. Но надо искать и позитивное, ценности, которые объединяют и не дают упасть по одиночке.

С 2014 года, когда Россия начала свою необъявленную войну против Украины, а особенно с началом полномасштабного вторжения, украинское общество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Конфликт глубоко изменил нас, столкнув с жестокой реальностью. Ракетные атаки, удары дронами-камикадзе, террор против гражданского населения и инфраструктуры – все это часть обыденности миллионов украинцев.

Но есть в нашей стране люди, которые "вывозят" больше, чем остальные. В этом контексте ветераны и военные не только защищают страну, но и объединяют ее. Люди непоколебимой преданности и мужества. Они живые свидетели событий на фронте, и их истории формируют общественное сознание. Ветераны и военные – ключевые фигуры в формировании будущего страны. Именно они напоминают, что важны не территории, а живущие здесь люди. Где уважение и единство есть основа общества.

Или мы все на одной волне?

"Мы - то, что мы едим". Среди украинцев глубокий раскол во взглядах на потребление российского контента. Для некоторых это способ найти отражение истории и культуры, для других – поддержка враждебной пропаганды. Однако это отражает более глубокие вопросы национальной самоидентификации и культурного самосознания, особенно острые в условиях войны и внешней агрессии.

Аналитика гугл-трендов показывает, что среди огромного разнообразия контента украинцы продолжают потреблять российские сериалы. Так в топе сейчас "Слово пацана. Кровь на асфальте". Его популярность среди украинской аудитории может быть интерпретирована как бессознательное содействие российской пропаганде, что подвергает сомнению способность украинского общества критически оценивать культурный контент, особенно в условиях информационной войны.

Мы все еще уязвимы перед вражеской пропагандой, которая сочится сквозь малейшие щели, чтобы разрушить нас изнутри. Удается им это?

Первое, что привлекает внимание – сложная динамика отношений между гражданскими и военными украинцами.

Уровень уважения к ветеранам постепенно снижается. Согласно опросам , проведенным Социологической группой "Рейтинг" по инициативе Украинского ветеранского фонда Минветеранов, хотя большинство респондентов выражают положительное отношение к ветеранам, нарастает доля тех, кто считает, что общество не проявляет им должного уважения. Порой кажется, что откат военной угрозы на Восток и Юг слишком рано вернули часть украинцев в безопасную гиббернацию, где российские сериалы – снова норма.

Украина, переживая один из самых трагических и определяющих периодов своей истории, стоит перед важной задачей переосмысления своих ценностей и идентичности. Эхо слов Голды Меир в современном украинском контексте подчеркивает, что победа в войне не ограничивается не только военными действиями, но и включает борьбу за сохранение гуманистических ценностей и национального единства. Современная Украина выявляет необходимость большей толерантности, понимания и поддержки своих ветеранов и военнослужащих.

Важно не только чествовать их вклад, но и обеспечивать им должную поддержку и интеграцию в общественную жизнь. Украина стоит перед вызовом сохранения национального единства и идентичности в условиях войны, что требует от общества активного отвержения любых форм культурного влияния, которые могут подрывать эти ценности. В то же время, это открывает возможности для укрепления гражданского сознания и построения крепкого, сплоченного общества.

Именно поэтому мы в Украинском ветеранском фонде продолжаем информационные кампании, направленные на улучшение восприятия и понимания обществом ветеранов и военных, тех людей, которые ежедневно, круглосуточно защищают наши жизни.

С возвращением ветеранов в гражданскую жизнь обществу необходимо понять, что они, ветераны, могут реинтегрироваться через спорт, бизнес, образование и т.д. И в этом всем общество должно увидеть свою роль и миссии, а не просто сбросить это на государство. Ведь государство — это и есть общество, и мы должны задуматься, что каждый из нас несет лицо государства на себе и каждый из нас должен держать за руку ветерана на его пути.

У Украины, которая переживает испытание войной, есть уникальный шанс переосмыслить и укрепить свою национальную идентичность, поддерживая ветеранов, признавая их вклад и развивая национальное единство как ключ к построению будущего, где мир, свобода и достоинство будут самыми высокими ценностями.