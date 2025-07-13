Легендарная святыня Киева: почему Десятинную церковь невозможно восстановить

Древнейший христианский храм Киева - Десятинную церковь - не могут восстановить, потому что доподлинно неизвестно, как она выглядела.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исследователь истории и архитектуры Егор Кравец .

"О виде первоначальной Десятинной мы можем лишь приблизительно догадываться и делать предположения", - пояснил эксперт.

Что известно о Десятинной церкви

Церковь была возведена по приказу князя Владимира Великого в 988-996 годах. Она стала первым каменным храмом не только Киева, но и всей Киевской Руси. Название получила из-за того, что на ее содержание князь отдавал десятину из своих доходов.

В 1240 году храм разрушили войска хана Батыя во время осады Киева. Впоследствии митрополит Петр Могила в 1630-х годах возвел на ее руинах небольшой храм святого Николая. Его изображение сохранилось, в отличие от вида первоначального собора.

Уникальные находки

На месте руин в 20 веке археолог Викентий Хвойка нашел кирпич-плинфу с трезубцем - клеймом Владимира Великого. Это подтверждает, что трезубец как государственный знак использовали еще в X веке. По словам Кравца, на месте старинной печи для обжига кирпича можно было бы воссоздать ее копию и изготавливать сувенирную плинфу для туристов.

"Я думаю, людям это было бы интересно", - добавил исследователь.

До начала XX века на территории современного Детинца еще были усадьбы, огороды, домашние хозяйства. Люди тогда и не подозревали, что прямо под ними - уникальные археологические слои.