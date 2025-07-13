Легендарная святыня Киева: почему Десятинную церковь невозможно восстановить
Древнейший христианский храм Киева - Десятинную церковь - не могут восстановить, потому что доподлинно неизвестно, как она выглядела.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исследователь истории и архитектуры Егор Кравец.
"О виде первоначальной Десятинной мы можем лишь приблизительно догадываться и делать предположения", - пояснил эксперт.
Что известно о Десятинной церкви
Церковь была возведена по приказу князя Владимира Великого в 988-996 годах. Она стала первым каменным храмом не только Киева, но и всей Киевской Руси. Название получила из-за того, что на ее содержание князь отдавал десятину из своих доходов.
В 1240 году храм разрушили войска хана Батыя во время осады Киева. Впоследствии митрополит Петр Могила в 1630-х годах возвел на ее руинах небольшой храм святого Николая. Его изображение сохранилось, в отличие от вида первоначального собора.
Уникальные находки
На месте руин в 20 веке археолог Викентий Хвойка нашел кирпич-плинфу с трезубцем - клеймом Владимира Великого. Это подтверждает, что трезубец как государственный знак использовали еще в X веке. По словам Кравца, на месте старинной печи для обжига кирпича можно было бы воссоздать ее копию и изготавливать сувенирную плинфу для туристов.
"Я думаю, людям это было бы интересно", - добавил исследователь.
До начала XX века на территории современного Детинца еще были усадьбы, огороды, домашние хозяйства. Люди тогда и не подозревали, что прямо под ними - уникальные археологические слои.
Ранее РБК-Украина рассказывало об истории Десятинной церкви - первого каменного храма Киевской Руси, его значении, архитектуре и судьбе. Церковь неоднократно разрушали, в частности войска хана Батыя, а попытки ее восстановления в ХХ-ХХI веках остались неосуществленными. В храме были похоронены князь Владимир, его жена Анна и княгиня Ольга.
Также мы рассказывали о церкви Спаса на Берестове в Киево-Печерской лавре, которая может быть местом захоронения Юрия Долгорукого - основателя Москвы и князя Киева. Это противоречит российским имперским нарративам, ведь связывает истоки Москвы с украинской землей. Храм является уникальным памятником XII века, хранит фрески с подписью Петра Могилы и до сих пор исследуется археологами.
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