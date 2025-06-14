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Забудьте навсегда о боли в коленях благодаря этим простым изменениям в жизни

Суббота 14 июня 2025 10:10
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Забудьте навсегда о боли в коленях благодаря этим простым изменениям в жизни Три изменения в жизни, которые помогут избежать боли в коленях (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После 50 лет у женщин значительно повышается риск возникновения боли в коленях. Причинами являются естественные возрастные изменения, но избежать этого можно с помощью простых советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Физиотерапевт Милика Макдауэлл рассказала, что колени - самые большие суставы во всем теле, они соединяют бедра с голенями и несут огромную ответственность, помогая сохранять равновесие и свободно двигаться. Поэтому важно поддерживать колени в отличной форме.

Существуют определенные изменения образа жизни, которые могут негативно повлиять на здоровье коленей, такие как увеличение веса, потеря мышц, снижение физической активности и гибкости, а также уменьшение диапазона движений.

Ниже приведены способы, которые помогут избежать боли в коленях с возрастом.

Поддерживайте здоровый вес

Несколько лишних килограммов могут создать серьезные проблемы для коленей. Поэтому в любом возрасте важно поддерживать здоровый вес тела.

Даже незначительный избыточный вес влияет на здоровье коленей больше, чем вы думаете.

"Наши колени - это рабочие лошадки нижней части тела, и избыточный вес (особенно вокруг талии) увеличивает нагрузку на сустав и увеличивает риск травм", - говорится в сообщении.

Поэтому уменьшение массы тела на 5-10% может значительно помочь уменьшить нагрузку на коленные суставы и помочь сохранить их здоровье в долгосрочной перспективе.

Работайте над силой всего тела

Физические упражнения для развития силы являются ключевыми, когда дело доходит до ухода за коленями.

Сила ягодиц, подколенных сухожилий и икр особенно защищает коленный сустав.

Также сильные мышцы живота и кора снимают нагрузку с колена, а достаточный диапазон движений в голеностопном суставе (дорсификация колена над пальцами ног) способствует здоровью колена и уменьшает риск падений.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Включение всех видов упражнений в фитнес-режим полезно для общего самочувствия, но есть некоторые упражнения, которые действительно влияют на коленные суставы и могут поддерживать их в отличном рабочем состоянии.

Ниже приведены полезные упражнения для суставов:

  • основные упражнения: скручивания, приседания и планка
  • упражнения для ягодичных мышц и подколенных сухожилий: мосты и приседания
  • упражнения для икроножных мышц: подъемы пяток на одной и двух ногах

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