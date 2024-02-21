Застройщиками упростили регистрацию специальных имущественных прав на будущие объекты недвижимости

Застройщикам упростили регистрацию специального имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Теперь первичная регистрация будет происходить автоматически - без участия государственного регистратора через Единую государственную систему в сфере строительства, где для этого заработал соответствующий функционал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, это позволит в автоматическом режиме предоставлять ГРНП электронные заявления о первичной регистрации специального имущественного права на раздельный объект незавершенного строительства (дом) и его составные части - будущие объекты недвижимости (квартиры, машино/паркоместа, помещения и т.п.), для последующей одновременной автоматической регистрации прав и обременений на такие объекты.

"Специальное имущественное право (СИП) - разновидность имущественного права, удостоверяющего факт владения и распоряжения объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости. Для того чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства нужно создать определенные документы в ЕГЭСС и обнародовать подробную информацию о объект строительства и данные о себе. Но заявление о государственной регистрации специального имущественного права теперь будет предоставляться в ГРНП автоматически", - рассказала глава профильного комитета.

Она добавила, что заказчики строительства таким образом получат удобный сервис, быструю регистрацию объекта в режиме "без бумаг" и снизят затраты на это. Также запуск авторегистраций обезопасит от совершения мошеннических действий. Кроме этого, авторегистрация станет полезной и для инвесторов, которые смогут ознакомиться с корректной информацией об объектах на портале ЕГЕСС и понимать статус будущего объекта недвижимости.

Регистрация будет проходить в 4 шагах:

создать заявление;

Подписать заявление;

Зарегистрировать заявление;

Получить результат гос регистрации в м.

После внесения в ЕГЭССС заявления о регистрации СИП заказчик сможет отслеживать статус регистрации объекта в ГРНП в карточке заявления, а инвесторы в недвижимость получат возможность в реальном времени проверить понравившегося ему застройщика и объект. Это, по сути, дополнительная защита от мошеннических схем и злоупотреблений недобросовестных игроков.

"Сегодня на портале ЕГЭСС уже есть 51 зарегистрированное заявление от заказчиков строительства. Кроме того, пользователи е-системы приступили к внесению сведений и созданию документов, необходимых для регистрации СМП на более 80 объектов строительства. В рамках тестирования автоматической первичной регистрации СИП - уже зарегистрировано 2 объекта строительства", - рассказала Елена Шуляк.

Парламентария сообщила, что следующими шагами в расширении функционала ЕГЭСС должны стать: