Загрязнение водоемов на Киевщине: власти озвучили новые предупреждения для населения

Местные власти прежде всего обращаются к жителям:

села Стоянка Белогородской сельской территориальной громады;

города Ирпень;

населённых пунктов Гостомельской поселковой территориальной громады.

Особое внимание на эти предупреждения следует обратить людям, у которых нет централизованного водоснабжения.

"В связи с загрязнением водоемов в Борщаговской сельской территориальной общине и гибели значительного количества рыбы, обращаем ваше внимание на то, что р. Борщаговка, в которую попали вещества неустановленного происхождения, является правым притоком р. Ирпень", - сказано в заявлении.

Эксперты уже отобрали пробы воды и образцы рыбы для проведения лабораторных исследований. В скором времени будет определено происхождение/попадание опасных веществ и протяженность загрязнения самой воды. Все результаты будут объявлены чуть позже.

В настоящее время местные власти призывают население воздержаться от: