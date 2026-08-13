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Загрязнение водоемов на Киевщине: власти озвучили новые предупреждения для населения

11:06 13.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о ситуации в регионе?
aimg Юлия Капитонова
Фото: В реку Борщаговка попали вещества неустановленного происхождения (kyiv.city.gov.ua)

Жители Киевской области, которые проживают в частном секторе вдоль русла реки Ирпень, должны соблюдать ряд важных правил на фоне загрязнения местных водоемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бучанской райгосадминистрации.

Местные власти прежде всего обращаются к жителям:

  • села Стоянка Белогородской сельской территориальной громады;
  • города Ирпень;
  • населённых пунктов Гостомельской поселковой территориальной громады.

Особое внимание на эти предупреждения следует обратить людям, у которых нет централизованного водоснабжения.

"В связи с загрязнением водоемов в Борщаговской сельской территориальной общине и гибели значительного количества рыбы, обращаем ваше внимание на то, что р. Борщаговка, в которую попали вещества неустановленного происхождения, является правым притоком р. Ирпень", - сказано в заявлении.

Эксперты уже отобрали пробы воды и образцы рыбы для проведения лабораторных исследований. В скором времени будет определено происхождение/попадание опасных веществ и протяженность загрязнения самой воды. Все результаты будут объявлены чуть позже.

В настоящее время местные власти призывают население воздержаться от:

  • использование воды из колодцев и скважин для потребления в сыром виде, а осуществлять предварительно кипячение или использовать бутылированную (фасованную) воду;
  • отдыха на побережье р. Ирпень, особенно купания и рыбалки;
  • приготовление блюд из выловленной рыбы или кормление животных;
  • использование речной воды для полива огородов и других домашних нужд.

Что известно о загрязнении водоемов в Киевской области

11 августа стало известно об экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской общине.

В регионе зафиксирован массовый мор рыбы. На этом фоне доступ к водоемам начали ограничивать.

Одна из вероятных версий ЧС - утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации.

Впоследствии стало известно, что Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Кроме того, был организован сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.

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БучаКиевская областьИрпень