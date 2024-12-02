Забронировать средства на приобретение жилья по программе "єВідновлення" можно новым способом: подробности

Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.

Она пояснила, что правительство продолжает вносить изменения в программу "єВідновлення", рекомендации по которым высказали участники публичных консультаций проведенных по совершенствованию программы в конце 2023 года.

В частности, в начале 2024 года возможность подавать заявления на компенсацию разрешили не только через "Дію", но и через центры предоставления админуслуг (ЦНАП). Следующий шаг – бронирование средств на приобретение недвижимости, если заявление одобрено. Раньше это можно было сделать исключительно через "Дію", но теперь можно будет забронировать средства по сертификату "єВідновлення", посетив ЦНАП.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием услуги. Но для того, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться, обращаемся к получателям услуги и общественности. Например, на наших публичных консультаций. Именно там мы видели запрос на получение услуги через ЦНАП. Поэтому сейчас для людей, у которых нет возможности забронировать средства по жилищному сертификату через портал или приложение "Дія", открыли возможность сделать это в ЦНАПе", - отметила Кобчик.

По ее словам, запрос на это обновление раздавался от граждан уже давно. В частности, забронировать средства на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной из-за действия не могли люди, не пользующиеся смартфонами, или не имеющие доступа к интернету. А с этим, пояснила нардеп, могут быть сложности, например в прифронтовых территориях.

Также, до сих пор пользуются "кнопочными" телефонами множество пожилых людей, которым гораздо проще и привычнее получать услуги через центры административных услуг.

"Цифровизация приходит во все сферы нашей жизни и я являюсь одним из адептов тотальной цифровизации, поскольку она не только об удобстве, но и о борьбе с коррупцией. Меньше чиновников, избежать которых позволяет переход на цифру, означает меньше коррупционных проявлений. Но нужно не забывать , что к цифровизации пока пришли далеко не все граждане.

Она добавила, что публичные консультации по совершенствованию услуги "єВідновлення" были первыми в серии публичных консультаций, организованных профильным комитетом. Рекомендации, полученные в ходе последующих - по наработке нового жилищного законодательства и совершенствованию законопроекта об основных принципах восстановления, также начали постепенно реализовываться.