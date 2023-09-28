Запрет вейпов нужно пересмотреть - контрабанда растет, а бюджет будет терять 5 млрд ежегодно, - УВА

Закон вступил в силу еще 11 июля 2023 года, но курильщиков в стране меньше не стало, зато расцвела нелегальная интернет-торговля. Целая отрасль, которая должна была уплатить в 2023 году 5 млрд грн налогов и сборов, доживает последние месяцы. Рынок электронных сигарет постепенно переходит в руки контрабандистов.

По словам Суптеля, в 2022 году от налогообложения отрасли электронных сигарет было собрано около 2 млрд грн, а на 2023 год планировалось уплатить в государственный бюджет почти 5 млрд грн налогов и сборов. Однако из-за поспешного принятия закона №1978, авторы которого даже не консультировались с операторами рынка, государство эти средства не получит.

По данным ассоциации, в Украине постоянными курильщиками являются около 7 млн человек, но за последние 5 лет, около 1 млн мигрировали из традиционных сигарет на электронные, и не собираются возвращаться к старой, более вредной привычке.

Запрет ароматизированных электронных сигарет в законном обращении побуждает курильщиков искать альтернативу на нелегальном рынке: в анонимных телеграмм-каналах, в онлайн-магазинах. По мнению специалистов, к концу 2023 года около 70% рынка электронных сигарет может оказаться в тени, а по окончании запасов курительных устройств ввезенных ранее, в тень уйдет даже 90% рынка.

По расчетам УВА, контрабандисты и теневики уже с августа 2023 получают около полумиллиарда гривен прибыли ежемесячно. Легкая доступность контрабандных электронных сигарет в онлайн и стихийных базарах создает серьезные проблемы для регулирования этого рынка и открывает двери для несовершеннолетних к никотиновой продукции. У Национальной полиции Украины нет ресурсов бороться с нелегальными онлайн продажами и контролировать работу почтовых операторов.

Опыт Китая показал, что полный запрет привел к расцвету контрабанды электронными сигаретами и безумным ущербам для бюджета. Великобритания на правительственном уровне пропагандирует электронные устройства как более безопасную альтернативу для курильщиков традиционных сигарет.

Члены ассоциации, представляющей основных операторов этого рынка, призывают власть к диалогу. По их мнению, взять под законный контроль рынок электронных сигарет можно лишь изменив текст закона №1978.

"Сейчас у государства есть выбор: помочь курильщикам перейти на менее вредные продукты, позволить новой отрасли развиваться и платить налоги в самое тяжелое для страны время, или подарить миллиарды контрабандистам, загнав целую отрасль в тень. Мы надеемся, что правительство и депутаты задумаются над абсурдностью запрета и примут верное решение", - говорят в ассоциации.

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