Запрещающие знаки: что они ограничивают на дороге

На примере запрещающих знаков мы покажем вам, как важно знать значения и нюансы применения каждой из табличек, которыми украшены обочины наших путей.

Запрещающие знаки: для чего

В украинских ПДД это отдельная большая группа знаков, имеющих одинаковую примечательную форму – все они круглые в красном круге и с контрастным белым полем внутри.

Запрещающие знаки ограничивают движение пешеходов и транспорта: часто выборочно в зависимости от их типа, габаритов, массы и т.п. Кроме того, эти знаки запрещают определенные маневры (повороты, запинки, обгоны и т.п.). Среди наиболее употребляемых видов запретов – движение со скоростью большей, чем указано на знаке.

Не совсем то, что на самом деле

Как нам, запрещающие знаки – одна из самых коварных категорий, ведь многие из них своим видом полностью не раскрывают суть запрета. Вот вам несколько примеров, порой парадоксальных.

Ограничение скорости Знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости", как ни странно, фактически разрешает движение с любой скоростью. Но не с большей, чем на нем указано. То есть запрещающий знак снимает все ограничения ниже "своего". К примеру, когда на городском проспекте появляется этот знак с цифрой 80, действующее в городе ограничение 50 км/ч уже не работает. При этом стоит напомнить, что знаменитые +20 км/ч, на которые как будто можно превосходить установленный знаком предел, в инструкции к знаку 3.29 по сути нет. Этот "люфт" упоминается только в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 122), как скидка на погрешность измерителя скорости, за которую водителя не нужно штрафовать. Но превышать указанный на знаке лимит все равно нельзя.

Стоп-контроль. Знак 3.41 "Контроль" по понятным причинам очень популярен на нынешних украинских путях. Можно сказать, что он аналог знака "Стоп" – мимо него тоже запрещается проезд без остановки. Различие в том, что знак "Контроль" заодно предупреждает о дальнейшем общении с представителями власти – на контрольном пункте того или иного типа. Знак требует остановки перед стоп-линией, а при ее отсутствии – на линии установки самого знака; дальнейшее движение может начинаться только по команде присутствующих на контрольном пункте должностных лиц. Интересно, что ПДД не исключают установку знака 3.41 "Контроль" на определенном расстоянии от самого пункта контроля в сочетании с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта". В таком случае останавливаться нужно не перед самим знаком, а через расстояние, указанное на табличке – очевидно, там будет блок-пост.

Поворот запрещен. Знак 3.23 "Поворот слева запрещен" поворот запрещает, но не запрещает левый разворот – хотя казалось бы, любой разворот начинается с поворота.

Разворот запрещен . Знак 3.24 "Разворот запрещен" – не единственный знак, фактически запрещающий разворот. Именно этот устанавливается обычно перед перекрестком или в разрыве разделительной полосы (отбойника) на многополосной дороге. Удивительно, но поворот он позволяет – хотя казалось бы, опасность для пешеходов и встречного транспорта от двух маневров одного уровня.

Отмена запретов. Знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" на самом деле всех запретов не отменяет, и радоваться встрече с ним на дороге следует с осторожностью. Ведь на самом деле он отменяет действие только тринадцати запрещающих знаков (перечень в п. 33 ПДД) – ограничивающих скорость, запрещающих обгон, движение определенных типов транспорта, остановку и стоянку, подачу звукового сигнала и т.д. Словом, это те знаки, которые действуют не разово, а вводят некий режим регулирования на определенный участок дороги. И которые, если бы не знак "отмены" 3.42, сами потеряли бы силу на ближайшем перекрестке или в конце населенного пункта.

Если коротко

Знаки нужно изучать и знать значение каждого из них, причем со всеми нюансами действия. Даже если водительские права достались вам без утомительных процедур с посещением автошколы и студированием сотен ответов на билеты. Ведь подсказок на дороге нет, и времени заглянуть в Googl у водителя тоже вряд ли будет. Да, изучить это все довольно непросто, но вполне реально. И пусть вас вдохновляет на обучение тот факт, что от крепости этих знаний будет зависеть здоровье и жизнь вас и ваших близких.