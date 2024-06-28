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ЗАБОРОНИ НЕ ДІЙСНІ

 

Технологічним проривом у такій консервативній сфері, як надання туристичних послуг, можна вважати розробку співробітників, одного з провідних машинобудівних заводів України з виробництва атракціонної техніки https://skytower.com.ua/ , які пропонують оригінальне рішення для однієї «вічної» суперечності:

У більшості людей існує невгамовна жага, поглянути на той туристичний об'єкт, який вони щойно відвідали, з висоти пташиного польоту. Це прагнення можна порівняти лише з вічним бажанням людини заглянути «за обрій».

Але на шляху реалізації такого прагнення, як не парадоксально, стоїть обмеження ЮНЕСКО на встановлення в охоронних зонах, що розташовані навколо значних туристичних об'єктів, що знаходяться під захистом цієї авторитетної міжнародної організації, споруд понад 20 метрів.

Можливість вирішити цю суперечність можна знайти в оригінальному, стилістично витриманому технічному дизайні, розробленому інженерами «Заводу» з Вінниці.

Пропонована ними вежа панорамного огляду, на щоглі, що піднімається, може стати головною туристичною пам'яткою у всьому світі, адже її висота в складеному вигляді займає не більше 7 метрів, і для її встановлення поряд з розкопками Помпеї або давньоримським амфітеатром, в Пулі немає жодних обмежень.

При цьому з'являються додаткові можливості для вирішення одного з головних завдань ЮНЕСКО – популяризації об'єктів спадщини людства. Адже встановлення таких веж огляду не тільки дає можливість оглянути туристичний об'єкт з висоти, а й при підйомі/опусканні прослухати за допомогою аудіо гіду, рідною для себе мовою його коротку історію. Важливим фактором є й те, що така оригінальна атракція безумовно додатково залучить велику кількість молоді.

Сам проект – «Встановлення панорамних веж огляду в країнах ЄС», враховуючи його високу рентабельність (термін окупності витрат на встановлення вежі менше 2-х років) та гарантовану стабільність (об'єкти, біля яких планується встановлення веж огляду, відносяться до спадщини людства, люди як відвідували їх протягом тисячоліть, так і будуть, мінімум, у найближчі 100-200 років до них приходити) є найвищою мірою привабливим для інвестицій і при своєму масштабуванні вимагатиме значних фінансових коштів.

Запропонована працівниками «Заводу» схема інвестування вирізняється прозорістю та простотою і може побічно вирішити супутні проблеми багатьох інвесторів, особливо тих, хто основні свої капітали набув ще в радянський період чи «на зорі» незалежності України (з 1987 по 2000 р.р.), до їх електронного декларування та обліку і які мають, пов'язані з цим труднощі з доказовою базою їх появи.

СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ

  1. В Україні, на рахунок «Заводу», у вигляді позики чи на підставі договору про співпрацю, «Інвестор» переказує свої кошти. Обов'язкової декларації цих коштів, законодавством України не передбачено.
  2. За договором аутсорсингу, що надійшли кошти, перераховуються на заводи до Туреччини, де розміщені замовлення виготовлення деталей і вузлів БКО, за кресленнями «Заводу».
  3. На підставі договору між «Заводом» та «Підприємством», що є резидентом ЄС, одним із засновників, якого є «Інвестор», «Підприємство», на умовах лізингу (2-3 роки), отримує з Туреччини (третіх країн) комплектуючі БКО. Фахівці «Заводу» здійснюють монтаж БКО, його введення в експлуатацію.
  4. В результаті експлуатації БКО частина прибутку йде на погашення зобов'язань «Підприємства» з лізингу, частина після оплати податку надходить на особовий рахунок «Інвестора».
  5. Після погашення своїх зобов'язань перед «Заводом», по лізингу БКО переходить у власність «Підприємства», яке вже весь свій прибуток спрямовує на виплату дивідендів.
  6. «Завод» із коштів, отриманих від «Підприємства», в якості погашення заборгованості з лізингу, після сплати податків, «повертає» «Інвестору» позику, отриману ним раніше.
  7. Під час заснування «Підприємства» «Інвестор» має надати декларацію лише на ті кошти, які він вносить до Статутного Фонду (СФ) «Підприємства», засновником якого він виступає.

Розмір СФ в Австрії становить 34 000 євро. Наприклад, якщо «Інвестор» володіє 50% цього «Підприємства», він має надати декларацію лише на 17 000 євро. Після оплати лізингу та переходу БКО на баланс «Підприємства» вартістю 4 млн. євро «Інвестор», автоматично, стає власником матеріальних активів на 2 млн. євро. Без додаткової декларації та сплати будь-яких податків.

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