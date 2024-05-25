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Запрет на перемещение транспорта может привести к остановке экономики, - экономист

Фото: запрет на перемещение транспорта может повлечь за собой остановку экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Норма закона о мобилизации, запрещающая бизнесу перемещать автотранспорт в другую область без отметки с ТЦК, может повлечь за собой остановку предприятий, а потому должна быть обязательно согласована с бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета экономистов Украины Андрея Новака.

"С одной стороны, есть объективные потребности ВСУ в большом количестве транспортных средств. Но с другой стороны - нельзя допускать остановки гражданской экономики, потому что именно из гражданской экономики финансируется экономика войны, которая полностью, стопроцентно инвестиционна и дотационна как раз со стороны гражданской экономики. Поэтому нужно искать баланс между потребностями фронта и гражданскими потребностями", - подчеркнул Новак.

Он подчеркнул, что транспортная логистика – это в том числе и критическая инфраструктура, а также обеспечение продуктами населения, товарами первой необходимости, и не только.

"Нельзя, чтобы власти принимали единолично решения, так, как они считают. Консультации с бизнесом обязательны! Только совместная выработка компромиссного решения осуществит возможность вообще его реализации. Потому что если все будет идти вопреки только интересам бизнеса, то просто остановятся предприятия, будут технику прятать и не осуществлять свою деятельность. А это остановка гражданской экономики и невозможность финансирования военной экономики", - резюмировал Новак.

Напомним, согласно новому закону об усилении мобилизации, граждане и бизнес больше не смогут свободно распоряжаться автомобилями, состоящими на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), и перемещать их за пределы области.

Закон предусматривает, что ТЦК получат данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга.

Кроме того, для руководителей предприятий будет введен частичный наряд на передачу транспортных средств.

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Экономика Украины