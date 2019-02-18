Захворюваність на грип серед школярів у Києві знизилась на 11,3%

Показник захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим епідпорогу майже на 50%

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников снизилась на 11,3%. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Указано, что в городе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 8072 (снижение на 7,6%), взрослых - 4942 человек (снижение на 9%).

Поворозник отмечает, что в целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 7-ю неделю зарегистрировано 13014 больных гриппом и ОРВИ, а за предыдущую неделю заболело 14 166. Подчеркивается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 439,2 и ниже эпидемического порога на 48,7%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 62%, а на предыдущей неделе - 61,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3%: 3583 случая, что составляет 50,1% от общего количества заболевших детей и 31,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

Кроме того, в медицинские учреждения в течение 7-й недели госпитализированы 105 человек, из которых 85 - дети.

Кроме того, по словам замглавы КГГА, по информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 59 школах: полностью в 40 учреждениях и частично в 19.

Напомним, 13 февраля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 5%.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,6%, которое произошло за счет взрослого и детского населения.

Добавим, по состоянию на 8 февраля эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 11 областях.