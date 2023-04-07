Суеверия игроков в покер

Вы считаете себя суеверным человеком? Если да, то на сколько? Суеверия есть у многих, в том числе и у игроков в покер.

В покере практически все решает мастерство и навыки игры. Несмотря на это, есть большое количество людей, которые полагаются на везение и удачу. Игроки придумывают разные “штуки”, чтобы привлечь госпожу фортуну на свою сторону. Приносит ли это результат – другой разговор. Разберем самые распространенные приметы у покеристов.

Покер талисманы

Если вы хотя бы раз играли в живой покер – точно замечали за столом игроков, возле которых стоят покерные талисманы. Эти фигурки часто называют карт-протекторами, что в переводе означает защитники карт.

Почему защитники? Потому что раньше их использовали во время игры на открытом воздухе. Фигурка стояла на картах и не давала им перевернуться от ветра. В покерных клубах ветер исходит разве что от кондиционеров, поэтому протекторы плавно переквалифицировались в талисманов.

Покерные фигурки бывают самые разные: от животных до машин, от супергероев до монеток. Участники турниров верят, что эти талисманы принесут им если не победу, то попадание за финальный стол точно.

В первой раздаче не выигрывать

Никто не может точно сказать, откуда пошло следующее суеверие, но оно часто встречается у игроков в онлайн покер. Считается, что выигрывать первую раздачу – плохой знак. Чтобы не стать победителем в первом розыгрыше, суеверные игроки или сразу отправляют карты в пас или делают это на флопе, терне или ривере в ответ на ставку соперника. Самые ярые сторонники этой приметы могут доходить до безумства и сбрасывать карманную пару тузов.

Игроки в покер онлайн имеют право на подобные решения, но данная примета – одна из самых глупых с точки зрения логики. Зачем лишать себя возможности выиграть в первой раздаче? Фишки лишними точно не будут. Если собрали сильную комбинацию, лучше забыть об этом суеверии и продолжать игру. С точки зрения статистики можно сказать с уверенностью: толп игроков, которые все проигрывают после выигрыша в первой раздаче, не наблюдается.

Смена места за кэш-столом

За покерным столом могут играть одновременно не более 10 человек. У каждого участника есть свое место, с которого он проводит свою игру. Важно отметить, что в этом плане live и online poker отличаются.

В онлайне покеристы могут выбирать любое удобное место с помощью настроек. В офлайне такой возможности нет: в турнирах организаторы рандомно распределяют участников по местам, а в кэше игроки занимают свободные места на свое усмотрение.

По последней причине как раз и появилось следующее суеверие. Если видите, что один и тот же покерист постоянно побеждал и в итоге ушел – можно сесть на его место и попробовать получить хотя бы часть его удачи. И наоборот: если сели за место, на котором до вас кто-то проиграл очень много денег – нужно быть осторожным, ведь вы тоже можете попасть в немилость к судьбе.

А теперь серьезно: покеристы могут быть суеверными сколько угодно, но значение имеет лишь то, насколько они умеют играть. На дистанции слабому игроку в онлайн покер мало чем сможет помочь удачное место за кэш-столом. Лучше тренироваться и улучшать свои навыки изо дня в день, чтобы добиться выигрышей.

Одежда

Покер – эмоциональная игра, и у постоянных игроков есть много воспоминаний, связанных с выигрышами и поражениями. Если покеристу удалось выиграть важный турнир, на следующий ивент триумфатор может прийти в такой же одежде. Или взять с собой один из атрибутов, которые присутствовали при победе.

В принципе, одежда собирает энергетику людей. Так что у этого суеверия есть логическое объяснение. Интересный факт: Дэвид Питерс два года подряд становился победителем одного и того же турнира на Seminole Hard Rock Open. При чем, второй раз играл в той же кофте, что и год назад.

Заключительные мысли

Быть суеверным или нет – личное дело каждого. У игроков в покер онлайн суеверия встречаются гораздо реже, чем у профессионалов живой игры. Но, с другой стороны, покер любят за эмоции, а такие суеверия – их часть.

Можно с уверенностью сказать лишь одно: талисман никогда не станет 100% гарантией победы. Возможно, добавит уверенности в моральном плане. Но важнее всего умение играть в покер и мастерство человека. Если соединить талисман и скиллы – победа точно не за горами.