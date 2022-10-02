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Забирают дедушек по 65 лет. Россияне рассказывают о ходе мобилизации (перехват)

Фото: в России мобилизуют даже мужчин по 65 лет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет. Повестки также приходят тем, кто не служил в армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором девушка рассказывает российскому оккупанту о ходе мобилизации в РФ.

"С районов всех дергают... Дедушек просто забирают, которым под 60-65 лет", - сказала она.

Девушка также сообщила, что повестка пришли их знакомому, который даже не проходил службу в армии.

Кроме того, она рассказала, что половина жителей Бурятии уже уехали из страны.

Ранее в перехваченном разговоре оккупантов говорилось, что Россия отправляет на войну против Украины неподготовленных молодых людей.

Кроме того, захватчики подтверждают тяжелое положение российской армии на некоторых направлениях. ГУР публиковало перехват разговора, в котором захватчик звонил родным, чтобы попрощаться.

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Главное управление разведки