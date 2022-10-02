Забирают дедушек по 65 лет. Россияне рассказывают о ходе мобилизации (перехват)

Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором девушка рассказывает российскому оккупанту о ходе мобилизации в РФ.

"С районов всех дергают... Дедушек просто забирают, которым под 60-65 лет", - сказала она.

Девушка также сообщила, что повестка пришли их знакомому, который даже не проходил службу в армии.

Кроме того, она рассказала, что половина жителей Бурятии уже уехали из страны.